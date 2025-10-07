На заседании Правительства заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов заявил, что теневая экономика подпитывается не только незаконными доходами, но и нецелевым расходованием бюджетных средств.

По его словам, особое внимание требует процесс планирования и распределения бюджета, так как нередко расходы "раздуваются" путем предоставления недостоверных и завышенных цен.

"В начале года Агентством пресечен факт хищения 2 млрд тенге в Центре судебных экспертиз. Должностные лица Центра, в сговоре с поставщиками, при формировании бюджетной заявки намеренно завысили стоимость оборудования втрое, представив фиктивные коммерческие предложения", – сообщил Бижанов.

Он подчеркнул, что использование бумажных ценовых предложений уже давно утратило актуальность, однако за недостоверное ценообразование никто ответственности не несет. При этом, база электронных счетов-фактур (ЭСФ) содержит все необходимые сведения для проверки и может повысить достоверность планируемых расходов, особенно в условиях бюджетного дефицита.

Для обеспечения прозрачности госзакупок была создана платформа "OMarket.kz", используемая для закупок товаров до 4 000 МРП. Система автоматически сравнивает ценовые предложения и выбирает поставщика с наименьшей ценой. Однако, как отметил Бижанов, даже эта система не защищена от злоупотреблений.

"Так, цена на обычный упаковочный скотч варьируется от 2 тенге до 99 тысяч за штуку. Разница почти в 50 000 раз. Делается это для искусственного завышения средней цены. В 7,5 тысяч случаях ценовые предложения были сразу удалены после заключения договоров", – привел пример зампред Агентства.

По результатам выборочного анализа 8 тысяч договоров на сумму 8,3 млрд тенге установлены признаки завышения стоимости почти на 4 млрд тенге, а также выявлены факты несоответствия поставленных товаров техническим спецификациям.

Бижанов подчеркнул необходимость устранения уязвимостей IT-платформы "OMarket.kz" и усиления контроля за процессом формирования и расходования бюджетных средств.