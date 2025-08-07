В провинции Лимпопо, в Южной Африке, во время охотничьего сафари трагически погиб американский миллионер и заядлый охотник Эшер Уоткинс, передает BAQ.KZ.

Как сообщает New York Post, мужчину насмерть забодал африканский буйвол.

Инцидент произошёл в воскресенье, когда 52-летний уроженец Техаса пытался застрелить массивного самца буйвола весом почти 1,5 тонны. Однако животное внезапно бросилось в сторону охотника и ударом рогов мгновенно убило его.

Уоткинс был известен как активный сторонник охоты, заявляя, что она способствует сохранению дикой природы. Его аккаунты в социальных сетях пестрели фотографиями трофеев: пум, антилоп и других животных.

Организаторы сафари выразили соболезнования и пообещали оказать поддержку семье погибшего.