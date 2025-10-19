Аграрии из СКО привезли в Астану 800 тонн свежих продуктов
В эти выходные на ипподроме "Казанат" в Астане проходит крупная сельскохозяйственная ярмарка, где аграрии из Павлодарской и Северо-Казахстанской областей предлагают горожанам свежие продукты по сниженным ценам, передает BAQ.KZ со ссылкой на сайт столичного акимата.
Более 200 производителей и переработчиков привезли в столицу свыше 800 тонн сельхозпродукции - мясо, рыбу, овощи, мед, молочные изделия и выпечку.
На площадке работают дегустационные зоны, уличные ряды и концертная программа. Посетители отмечают не только доступные цены, но и атмосферу праздника.
Мероприятие продлится до конца выходных и направлено на поддержку отечественных производителей и развитие торговли между регионами.
