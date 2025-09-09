В Казахстане начата масштабная реформа аграрной науки. Во исполнение поручения Главы государства будет разработан план ее развития с акцентом на коммерциализацию научных разработок и практическое внедрение инноваций, сообщил на заседании Правительства министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передает BAQ.KZ.

По его словам, первые результаты будут тестироваться и масштабироваться в сетевом агротехнопарке на базе университета имени С. Сейфуллина.

"Дальнейшее реформирование аграрной науки предполагает развитие молекулярной селекции и генной инженерии, создание лабораторий по определению страны происхождения продукции, разработка засухоустойчивых сортов, климат-адаптивное земледелие и органическое сельское хозяйство", - сказал министр.

Для увеличения экспорта продолжится субсидирование транспортировки зерна, планируется открытие рынков ЕС для животноводческой продукции и снятие фитосанитарных барьеров.

Минсельхоз готовит Аграрный экспортный план, учитывающий логистику, ветеринарные и фитосанитарные стандарты.