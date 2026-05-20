Молочную ферму на 800 голов построят в Жетысу

Вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханулы с рабочей поездкой посетил Алматинскую область и область Жетысу, где ознакомился с ходом реализации инвестиционных проектов в АПК, проведением весенне-полевых работ, а также защитных мероприятий против саранчовых вредителей.

В Алматинской области вице-министр посетил ряд крупных объектов аграрного и перерабатывающего сектора. В частности, руководитель ТОО «Генофонд» Махан Толемисов представил проект строительства МТФ на 800 голов. Реализация проекта позволит увеличить производство молока и укрепить сырьевую базу перерабатывающей отрасли региона.

В городе Алатау Ермек Кенжеханулы ознакомился с ходом строительства завода по производству снековой продукции транснациональной корпорации «PepsiCo Central Asia». Предприятие станет крупнейшим производством подобного профиля в Центральной Азии и позволит расширить переработку сельхозсырья с высокой добавленной стоимостью.

В Конаеве ТОО «Қапшағай Бидай Өнімдері» продолжает модернизацию производственных мощностей по переработке зерновых и масличных культур.

Особое внимание в ходе поездки было уделено фитосанитарной безопасности. На приграничных территориях города Конаев и области Жетісу Ермек Кенжеханұлы проинспектировал качество химических обработок против саранчовых вредителей. Защитные мероприятия в регионах проведены уже на площади почти 13 тыс. га.

В области Жетісу первым объектом посещения стал массив Жоламан в Кербулакском районе, где ТОО «АгроХолдинг Жетысу» реализует крупный проект по внедрению современных водосберегающих технологий. Стоимость проекта составляет 4,7 млрд тенге, площадь охвата – 1,4 тыс. га. Проект направлен на создание высокоэффективной оросительной системы, обеспечивающей стабильное повышение урожайности кормовых и зерновых культур.

На сегодняшний день уже засеяно около 1,2 тыс. га. Посевные площади заняты люцерной, ячменем, кукурузой и подсолнечником, дополнительно планируется сев кукурузы.

В Коксуском районе вице-министр ознакомился с ходом масштабной реконструкции Коксуского сахарного завода. Стоимость проекта – 8 млрд тенге. Уже в 2027 году производственная мощность предприятия будет увеличена до 500 тыс. тонн продукции в год.

Также Ермек Кенжеханулы посетил свекловичные поля передового крестьянского хозяйства «Нам Г.Н.».

В целом общая посевная площадь в области Жетысу в текущем году превысит 512 тыс. га. В рамках диверсификации посевных площадей аграрии увеличили площади под кукурузу на зерно. На сегодняшний день весенний сев яровых культур выполнен на 94,6%.

По итогам рабочей поездки Ермек Кенжеханулы поручил ответственным органам обеспечить качественное и своевременное завершение весенне-полевых работ с соблюдением всех агротехнологических требований. ‎