Сына основателя Mango подозревают в причастности к смерти отца

В Испании продолжается расследование смерти основателя модного бренда Mango, миллиардера Исака Андича.

По данным зарубежных СМИ, в рамках дела полиция вызвала на допрос его сына Джонатана Андича, который стал подозреваемым.

45-летнего Джонатана Андича доставили в Барселоне в правоохранительные органы для дачи показаний. Его проверяют по делу о возможном убийстве. Представитель семьи подтвердил, что он находится под следствием, однако подробности не раскрываются.

Напомним, Исак Андич погиб в декабре 2024 года во время прогулки в районе пещер Монтсеррат недалеко от Барселоны. Он сорвался с утёса высотой около 107 метров. Сначала происшествие было признано несчастным случаем.

Однако спустя почти год появились новые данные, из-за которых дело было пересмотрено. По сообщениям местных СМИ, у следствия возникли вопросы из-за несоответствий в показаниях Джонатана Андича.

По его версии, он шёл немного впереди отца, затем обернулся и увидел, как тот падает с края тропы. Также он утверждает, что слышал звук падающих камней.

При этом следствие отмечает, что его показания могут не совпадать с результатами судебно-медицинской экспертизы.

Семья заявляет, что уверена в невиновности Джонатана Андича.

Исак Андич основал компанию Mango в 1984 году. По оценке Forbes, его состояние на момент смерти составляло около 4,5 млрд долларов. После его смерти управление компанией перешло к его детям – сыну и двум дочерям.

