В Жамбылской области стартовало предприятие по сборке агродронов. Новый проект направлен на внедрение современных технологий в сельское хозяйство и развитие точного земледелия в Казахстане, передаёт BAQ.KZ.

Производственная мощность предприятия рассчитана на сборку 500–1000 агродронов в год.

Техника предназначена для опрыскивания посевов, внесения удобрений и мониторинга состояния растений с использованием мультиспектральных камер.

Использование агродронов позволяет фермерам экономить воду, удобрения и горюче-смазочные материалы, повышать урожайность, снижать затраты на механизацию и минимизировать повреждение почвы и растений.

Компания также организует обучение пилотов агродронов.

В 2025 году планируется реализовать 50–60 единиц техники, в 2026 году — не менее 150. Кроме того, ведутся переговоры с дилерами Кызылординской и Туркестанской областей для расширения спектра услуг по обработке полей в Южном Казахстане.