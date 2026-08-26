AI-ассистента для учителей представили Токаеву
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с современными цифровыми решениями и технологиями, которые применяются в системе образования. Разработки представили на выставке «Білім болашағы» в рамках Республиканской августовской конференции работников образования, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Главе государства продемонстрировали работу «Талдау орталығы» и аналитические инструменты на основе искусственного интеллекта.
В частности, Президенту представили AI-ассистента педагога WONK. Цифровой помощник предназначен для поддержки учителей при подготовке к урокам.
Также Касым-Жомарту Токаеву показали, как современные технологии используются непосредственно в учебном процессе. Президент ознакомился с фрагментом урока математики в третьем классе, во время которого применялись цифровые решения Qalam AI, Beyim AI, TopIQ и E-OQULYQ.
Кроме того, Глава государства осмотрел современные детские издания, в том числе переводы произведений мировой литературы на казахский язык.
Отдельная часть выставки была посвящена достижениям казахстанских школьников. Президенту представили разработки и проекты учащихся в сфере науки, инженерии, робототехники и инноваций.
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