AI-ассистента для учителей представили Токаеву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с современными цифровыми решениями и технологиями, которые применяются в системе образования. Разработки представили на выставке «Білім болашағы» в рамках Республиканской августовской конференции работников образования, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Главе государства продемонстрировали работу «Талдау орталығы» и аналитические инструменты на основе искусственного интеллекта.

Акорда

В частности, Президенту представили AI-ассистента педагога WONK. Цифровой помощник предназначен для поддержки учителей при подготовке к урокам.

Акорда

Также Касым-Жомарту Токаеву показали, как современные технологии используются непосредственно в учебном процессе. Президент ознакомился с фрагментом урока математики в третьем классе, во время которого применялись цифровые решения Qalam AI, Beyim AI, TopIQ и E-OQULYQ.

Акорда

Кроме того, Глава государства осмотрел современные детские издания, в том числе переводы произведений мировой литературы на казахский язык.

Акорда

Отдельная часть выставки была посвящена достижениям казахстанских школьников. Президенту представили разработки и проекты учащихся в сфере науки, инженерии, робототехники и инноваций.