AI и «умные» камеры: как цифровизация меняет армию Казахстана

Цифровые технологии становятся одним из ключевых факторов трансформации Вооружённых сил Казахстана. Министерство обороны активно внедряет IT-решения, автоматизированные системы и элементы искусственного интеллекта, что уже влияет на управление войсками, подготовку личного состава и проведение призывной кампании. Подробнее — в материале корреспондента BAQ.KZ.

«Умные» камеры и искусственный интеллект

Одним из приоритетов цифровизации является автоматизация систем управления войсками. Как сообщали в оборонном ведомстве, развитие автоматизированных систем управления охватывает Силы воздушной обороны, а также планируется их внедрение в других видах войск. Такие решения позволяют быстрее обрабатывать информацию, координировать действия подразделений и принимать решения в условиях, максимально приближенных к реальным.

Отдельное внимание уделяется внедрению технологий искусственного интеллекта и видеонаблюдения. Как отметил заместитель министра обороны Республики Казахстан Дархан Ахмедиев, сегодня в армии уже используются элементы интеллектуальной аналитики.

«Для повышения безопасности мы внедряем элементы искусственного интеллекта и проводим видеoаналитику. Наша задача — собрать все видеопотоки в единую систему и контролировать, что происходит в воинских подразделениях. На сегодняшний день “умные” камеры с элементами AI и системой видеоанализа установлены уже в семи воинских частях», — сообщил он.

По его словам, такие решения позволяют не только усилить безопасность, но и оптимизировать повседневную деятельность армии.

«Система фиксирует, кто и когда вошёл в подразделение, кто покинул его, кто заходил в склады, в какое время и с чем. Она также может сигнализировать, если происходит скопление людей — например, более трёх-четырёх человек в одном месте. Вся эта информация в режиме реального времени поступает командиру и дежурному», — пояснил Ахмедиев.

В рамках цифровизации ведомство постепенно уходит от бумажного документооборота.

«Ранее мы заполняли множество различных журналов вручную. Сейчас мы отказываемся от них и переводим все процессы в цифровой формат. Работа, начатая в последние годы, уже начинает приносить результаты», — отметил он.

Три направления цифровизации армии

Цифровизация в армии охватывает сразу несколько направлений. В Минобороны выделяют цифровые решения для повседневной службы, управления войсками и развития инфраструктуры.

«Цифровизацию можно условно разделить на два-три направления. Первое — это повседневная жизнь армии и её готовность. Второе — эффективное управление войсками в случае боевых действий. И третье — это развитие IT-инфраструктуры, без которой эти процессы невозможны», — подчеркнул заместитель министра.

По его словам, за последние годы в Казахстане удалось полностью развернуть необходимую цифровую инфраструктуру.

«Сегодня можно говорить, что на 100% создана IT-инфраструктура: все воинские части подключены к единой системе», — сообщил Ахмедиев.

В рамках цифровизации внедрены системы учёта — кадрового, тылового, вооружения и медицинского обеспечения. Все данные сведены в единую информационную систему, что позволяет в режиме реального времени видеть ресурсы армии и повышает прозрачность процессов.

Гранты для солдат через цифровую систему

Дополнительно цифровые решения применяются в социальной сфере для военнослужащих. В частности, внедрена система распределения образовательных грантов для отличившихся солдат.

«Мы создали цифровую систему, в которой фиксируются результаты службы: физическая подготовка, стрельба, экзамены. На основе этих данных лучшие военнослужащие могут получить гранты на обучение в вузах», — отметил он.

Также реализован механизм кредитных каникул для срочников.

«Мы полностью цифровизировали процесс призыва. Приказы оформляются в электронном виде и автоматически передаются в кредитное бюро. Далее банки получают информацию о прохождении службы, и гражданину автоматически предоставляются кредитные каникулы сроком до 14 месяцев», — пояснил Ахмедиев.

Таким образом, цифровизация становится ключевым элементом модернизации казахстанской армии. Внедрение искусственного интеллекта, автоматизация процессов и развитие единой IT-инфраструктуры позволяют повысить управляемость, прозрачность и эффективность вооружённых сил страны.