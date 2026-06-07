Подозреваемого в нападении с ножом и угоне автомобиля задержали в Алматы

В Алматы полицейские оперативно задержали мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении и угоне автомобиля. Для его розыска в городе был введен план «Перехват».

По данным МВД, инцидент произошел во время сделки между двумя мужчинами. В какой-то момент между ними возник конфликт, который перерос в драку.

По предварительной информации, один из участников ссоры нанес своему оппоненту ножевое ранение, после чего завладел его банковской картой, на которой находилась крупная сумма денег, и скрылся на автомобиле потерпевшего.

Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

После поступления сообщения о происшествии сотрудники полиции начали поиски подозреваемого. Все патрульные наряды были ориентированы на установление его местонахождения и розыск похищенного транспортного средства.

В результате оперативных мероприятий мужчину удалось быстро обнаружить и задержать на проспекте Райымбека. У него изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. По факту произошедшего проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства инцидента.