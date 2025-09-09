Аида Абикеева вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу
Абикеева — в числе восьми сильнейших.
Сегодня, 15:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:59Сегодня, 15:59
177Фото: olympic.kz
Казахстанская боксерша Аида Абикеева продолжает успешное выступление на чемпионате мира по боксу среди женщин 2025 года, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), передает BAQ.KZ.
В поединке 1/8 финала весовой категории до 65 кг спортсменка встретилась с представительницей Южной Кореи — Сук Ен Кан.
Бой оказался полностью под контролем казахстанки: по итогам трёх раундов все пять судей отдали победу Абикеевой. Итоговый счёт — 5:0 в пользу Казахстана.
С таким результатом Аида вышла в четвертьфинал, где поборется за выход в медальную зону. А её соперница Сук Ен Кан завершила участие в турнире, не дойдя до призовых этапов.
Самое читаемое
- На турнире по казакша курес в Ерейментау юноша впал в клиническую смерть
- Что даст Казахстану переход к однопалатному Парламенту? Мнение политолога
- Сегодня Президент выступит с Посланием народу Казахстана
- Цифровизация и ИИ стали новой национальной идеей Казахстана — Ерлан Карин
- В Костанае 10-летнюю девочку сбила машина на пешеходном переходе