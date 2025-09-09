Казахстанская боксерша Аида Абикеева продолжает успешное выступление на чемпионате мира по боксу среди женщин 2025 года, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), передает BAQ.KZ.

В поединке 1/8 финала весовой категории до 65 кг спортсменка встретилась с представительницей Южной Кореи — Сук Ен Кан.

Бой оказался полностью под контролем казахстанки: по итогам трёх раундов все пять судей отдали победу Абикеевой. Итоговый счёт — 5:0 в пользу Казахстана.

С таким результатом Аида вышла в четвертьфинал, где поборется за выход в медальную зону. А её соперница Сук Ен Кан завершила участие в турнире, не дойдя до призовых этапов.