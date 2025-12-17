Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева прокомментировала призыв международной организации Human Rights Watch публично "прекратить давление на журналистов в Казахстане", передает BAQ.KZ.

Соответствующее заявление глава ведомства опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам министра, у неё "не вызывает сомнений, что представители организации были введены в заблуждение", поскольку в Казахстане в последние дни активно обсуждается тема якобы "пыток", которая, по её мнению, используется для привлечения внимания международной общественности к нескольким уголовным делам, где ответчиками выступают представители СМИ.

Аида Балаева напомнила, что с 2022 года в стране принимаются меры по совершенствованию законодательства в сфере медиа и информации.

"Реформы направлены на повышение статуса журналиста и укрепление правовой защиты представителей сферы", — подчеркнула она.

Вместе с тем министр отметила, что в последнее время в информационном пространстве звучат заявления о якобы "системном давлении" на журналистов и СМИ, а также утверждения о пытках в отношении подследственных, которые, по её словам, распространяются фигурантами уголовных дел и их адвокатами.

Министр подчеркнула, что подобные заявления вводят в заблуждение как казахстанское общество, так и зарубежные правозащитные организации.

"Любые утверждения о нарушении прав и свобод должны опираться исключительно на факты, доказательства и нормы закона, а не на интерпретации, эмоции или попытки привлечь к себе дополнительное внимание", — заявила она.

Глава ведомства отметила, что государство последовательно исходит из принципа, согласно которому свобода слова и свобода СМИ являются фундаментальными ценностями, закреплёнными Конституцией Республики Казахстан и международными обязательствами страны. При этом, по её словам, "свобода слова не означает освобождение от ответственности и не может подменять собой требования закона — ни у нас, ни в любом другом правовом государстве".

По словам Аиды Балаевой, все вопросы, связанные с деятельностью СМИ, журналистов или конкретными уголовными делами, "должны и будут рассматриваться исключительно в правовом поле с соблюдением всех процессуальных норм, презумпции невиновности и права на защиту". Она также заявила: "Со всей ответственностью заявляю, что никто в Казахстане не подвергается преследованиям за профессию". По её мнению, "попытки представить процессуальные действия как „давление на свободу слова“ — сознательная манипуляция общественным мнением".

Министр подчеркнула, что речь идёт "не о взглядах и не о редакционной политике, а о конкретных правовых претензиях гражданских лиц, которые рассматриваются уполномоченными органами". Она добавила, что Министерство культуры и информации РК в рамках своих полномочий "готово принять все необходимые меры для обеспечения прав журналистов и справедливого рассмотрения дел в судах".

В завершение Аида Балаева призвала международные организации, СМИ и общественность воздерживаться от преждевременных выводов до завершения расследований.