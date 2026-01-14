Под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации РК Аиды Балаевой в Караганде прошло заседание, посвящённое вопросам развития социальной сферы региона. В мероприятии приняли участие представители профильных министерств социального блока и аким области Ермаганбет Булекпаев, передает BAQ.KZ.

В сфере здравоохранения обсуждалось управление качеством медицинской помощи и усиление роли первичного звена. Аида Балаева подчеркнула важность профилактики, ранней диагностики и понятной коммуникации с населением для повышения эффективности системы и доверия граждан к медицинским организациям. "Здравоохранение должно работать как целостная система, где каждый элемент дополняет другой", — отметила она.

В социальной политике внимание уделили переходу к адресной модели поддержки и унификации региональных выплат. Вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев подчеркнул, что изменения должны сопровождаться индивидуальным разъяснением и корректной настройкой процессов на местах.

В образовательной сфере обсуждалась доступность дошкольного образования, кадровое обеспечение и сопровождение детей с особыми образовательными потребностями. Охват детей 2–6 лет дошкольными организациями составляет 90,9%, при этом сохраняется потребность более чем для 25 тыс. детей. Аида Балаева отметила, что образование сегодня — это не только доступность школ и детских садов, но и качество обучения и современные подходы к работе с детьми.

Вопросы подготовки кадров и развития науки региона были рассмотрены министром науки и высшего образования Саясатом Нурбеком, который сообщил о национальном анкетировании, позволяющем планировать кадровую политику и профили подготовки в вузах и колледжах с учётом потребностей рынка труда.

Также обсуждалось развитие туризма и массового спорта. За 9 месяцев 2025 года местами размещения обслужено 370 тыс. туристов, а объём оказанных услуг составил 8 млрд тенге. Отмечено, что дальнейшее развитие требует скоординированных действий по инфраструктуре, готовности туристических зон к сезону и усиления мер общественной безопасности.

По итогам заседания Аида Балаева поручила усилить межведомственную координацию и повысить качество социальных услуг на региональном уровне. В числе приоритетов — развитие профилактической работы в здравоохранении, точность и адресность мер социальной поддержки, внедрение цифровых решений в образовании, подготовка кадров под запрос экономики, а также развитие культурной среды и массового спорта как составляющих качества жизни.