Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева ознакомилась с новым экспозиционным залом «Алтын Орда» в Национальный Центральный музей РК . Экспозиция посвящена одной из ключевых эпох в формировании казахской государственности, передает BAQ.KZ.

Во время экскурсии глава ведомства подчеркнула важность научно выверенного и глубокого подхода к созданию музейных экспозиций, а также отметила необходимость популяризации наследия Алтын Орды для будущих поколений.

Основная цель нового зала — познакомить посетителей с историей и культурой Алтын Орды XIII–XIV веков и показать её роль как одного из истоков казахской государственности, способствуя укреплению исторического сознания общества.

В экспозиции представлено около 200 артефактов из фондов музея. Раздел городской культуры включает предметы быта, ювелирные украшения и фрагменты шелковых тканей парадной одежды высшей кочевой знати династии Чагатаев, найденные вблизи села Шенгельды Алматинской области. В блоке военного искусства выставлены элементы вооружения того периода. Раздел, посвящённый государственному устройству, раскрывает систему управления Алтын Орды, генеалогию её правителей и историческую преемственность с Казахским ханством.

При формировании экспозиции использованы картографические материалы, фото-, видео- и аудиоконтент, а также современные музейные технологии, обеспечивающие наглядную и доступную подачу исторического материала. Общая площадь зала составляет 370 квадратных метров.

Первыми посетителями экспозиции станут алматинские школьники. Для них в музее планируют проводить тематические занятия, направленные на углублённое изучение истории и культурного наследия Казахстана.м