22 мая Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева выступила с видеообращением по случаю запуска Национальной кампании "Қазақстан балалары", приуроченной к Международному дню защиты детей, передает BAQ.KZ. Декада мероприятий, приуроченная к празднику, проходит под лозунгом "Отбасы – тәрбие бастауы!", что в переводе означает "Семья - начало воспитания".

В своём обращении министр подчеркнула, что крепкая семья и любящие родители - основа счастливого детства. Именно в семье формируются моральные ориентиры, раскрываются таланты и закладываются основы личности ребёнка. Аида Балаева напомнила о солидарной ответственности государства и родителей за воспитание подрастающего поколения, на чём неоднократно акцентировал внимание Глава государства.

По данным социологических исследований, 90% казахстанцев считают родительство ключевым аспектом своей жизни, а 85% опрошенных назвали взаимопонимание между родителями и детьми важнейшим условием семейного благополучия. Государство, в свою очередь, продолжает усиливать меры поддержки семей с детьми, создавая безопасную, благоприятную среду для их развития как в семье, так и за её пределами.

Аида Балаева также рассказала об успешной реализации пилотного проекта "One-Stop-Service", запущенного Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. В рамках проекта были рассмотрены десятки уголовных дел, в том числе по фактам насилия над детьми, а более 700 женщин и детей получили экстренную юридическую и психологическую помощь. Кроме того, Комиссия подготовила инициативы, направленные на цифровую безопасность детей и профилактику подросткового суицида.

Одним из значимых направлений станет реализация программы "Дети Казахстана", которая разрабатывается по поручению Главы государства. Она охватывает весь спектр вопросов, связанных с воспитанием, защитой прав и социальной поддержкой детей. Также в этом году Министерство культуры и информации приступило к запуску проекта "Академия родителей", направленного на обучение казахстанских отцов и матерей эффективным практикам воспитания. В скором времени начнёт работу специальная онлайн-платформа, доступная всем желающим.

Завершая своё выступление, министр призвала родителей чаще общаться с детьми, проявлять искренний интерес к их жизни, поддерживать и вовремя замечать любые тревожные сигналы. По её словам, участие родителей в жизни детей - это не только основа их гармоничного развития, но и эффективная профилактика возможных трагедий.

"Пусть счастливое и здоровое подрастающее поколение станет нашей главной гордостью и подлинным показателем благополучия страны", — подчеркнула Аида Балаева.

Ранее мы сообщали, что Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днём семьи.