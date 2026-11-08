Две парашютистки погибли при столкновении в воздухе в Калифорнии
Женщины получили тяжёлые травмы после того, как их парашюты запутались во время спуска.
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Две парашютистки погибли в результате столкновения во время прыжка в американском штате Калифорния. Инцидент произошёл 6 ноября в городе Лейк-Элсинор.
По информации NBC, происшествие случилось около 11:45 по местному времени. Две опытные спортсменки, имевшие необходимые лицензии, столкнулись в воздухе на высоте примерно 45 метров. После этого их парашюты запутались, и при падении женщины получили тяжёлые травмы.
Пострадавших доставили в медицинский центр города Уилдомар, однако спасти их не удалось. Имена погибших пока не разглашаются.
Обе парашютистки приехали в Лейк-Элсинор для участия в организованном спортивном мероприятии.
В Skydive Elsinore сообщили, что предварительно признаков неисправности оборудования не обнаружено. Центр оказывает содействие местным властям в выяснении обстоятельств произошедшего.
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