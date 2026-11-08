Две парашютистки погибли при столкновении в воздухе в Калифорнии

Две парашютистки погибли в результате столкновения во время прыжка в американском штате Калифорния. Инцидент произошёл 6 ноября в городе Лейк-Элсинор.

По информации NBC, происшествие случилось около 11:45 по местному времени. Две опытные спортсменки, имевшие необходимые лицензии, столкнулись в воздухе на высоте примерно 45 метров. После этого их парашюты запутались, и при падении женщины получили тяжёлые травмы.

Пострадавших доставили в медицинский центр города Уилдомар, однако спасти их не удалось. Имена погибших пока не разглашаются.

Обе парашютистки приехали в Лейк-Элсинор для участия в организованном спортивном мероприятии.

В Skydive Elsinore сообщили, что предварительно признаков неисправности оборудования не обнаружено. Центр оказывает содействие местным властям в выяснении обстоятельств произошедшего.