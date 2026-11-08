Полиция Алматы расследует гибель первокурсницы КазНУ имени аль-Фараби
Девушка приехала из Шымкента, чтобы учиться на факультете журналистики. Уголовное дело возбуждено по факту её смерти.
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Полиция Алматы проводит досудебное расследование после гибели студентки первого курса Казахского национального университета имени аль-Фараби. Трагедия произошла вечером 6 ноября на территории студенческого городка.
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Другие сведения в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежат.
По данным телеканала КТК, погибшая училась на факультете журналистики. Девушка приехала в Алматы из Шымкента, чтобы получить образование.
Между тем среди студентов обсуждают различные версии случившегося, в том числе предположение о возможном самоубийстве. Однако официального подтверждения этой информации нет.
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