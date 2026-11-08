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Полиция Алматы расследует гибель первокурсницы КазНУ имени аль-Фараби

Девушка приехала из Шымкента, чтобы учиться на факультете журналистики. Уголовное дело возбуждено по факту её смерти.

8 Ноября 2026, 14:15
АВТОР
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Pixabay.com 8 Ноября 2026, 14:15
8 Ноября 2026, 14:15
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Фото: Pixabay.com

Полиция Алматы проводит досудебное расследование после гибели студентки первого курса Казахского национального университета имени аль-Фараби. Трагедия произошла вечером 6 ноября на территории студенческого городка.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Другие сведения в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежат.

По данным телеканала КТК, погибшая училась на факультете журналистики. Девушка приехала в Алматы из Шымкента, чтобы получить образование.

Между тем среди студентов обсуждают различные версии случившегося, в том числе предположение о возможном самоубийстве. Однако официального подтверждения этой информации нет.

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