Полиция Алматы расследует гибель первокурсницы КазНУ имени аль-Фараби

Полиция Алматы проводит досудебное расследование после гибели студентки первого курса Казахского национального университета имени аль-Фараби. Трагедия произошла вечером 6 ноября на территории студенческого городка.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Другие сведения в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежат.

По данным телеканала КТК, погибшая училась на факультете журналистики. Девушка приехала в Алматы из Шымкента, чтобы получить образование.

Между тем среди студентов обсуждают различные версии случившегося, в том числе предположение о возможном самоубийстве. Однако официального подтверждения этой информации нет.