Шесть человек погибли при стрельбе в центре Кракова, ещё 15 ранены

Число погибших в результате стрельбы на Главной рыночной площади Кракова увеличилось до шести человек. Ещё 15 человек получили ранения.

Как сообщает RMF24, по данным правоохранительных органов, нападавший передвигался на автомобиле и стрелял по случайным прохожим. Во время перестрелки с полицейскими он получил ранение, после чего его доставили в больницу. Пострадали также двое сотрудников полиции, состояние одного из них оценивается как тяжёлое.

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что подозреваемому 25 лет, он является гражданином Польши. Мужчина был одет в камуфляжную форму и использовал винтовку AR-15.

При попытке скрыться с места происшествия его автомобиль столкнулся с другим транспортным средством.

Стрельба произошла вечером на Главной рыночной площади. По предварительным данным, злоумышленник начал стрелять по людям, проезжая по улице Славковской в направлении центральной площади. В результате инцидента также оказались повреждены магазин и трамвай.

На месте происшествия работали экстренные службы, для оказания помощи пострадавшим привлекли санитарный вертолёт.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что министр внутренних дел держит его в курсе ситуации. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.