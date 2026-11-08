18-этажный жилой дом горел ночью в Астане

Спасатели столицы ликвидировали пожар.

8 Ноября 2026, 10:11
АВТОР
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Скриншот видео 8 Ноября 2026, 10:11
8 Ноября 2026, 10:11
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Фото: Скриншот видео

Сегодня ночью на пульт «112» города Астаны поступило сообщение о пожаре в 18-этажном жилом доме, расположенном на улице Ш. Калдаякова в районе Сарайшык. Подразделения МЧС оперативно прибыли на место вызова.

"По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что возгорание произошло на пятом этаже здания, наблюдалось сильное задымление", - сообщили в МЧС.

Спасатели незамедлительно приступили к тушению пожара. Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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