18-этажный жилой дом горел ночью в Астане
Спасатели столицы ликвидировали пожар.
8 Ноября 2026, 10:11
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8 Ноября 2026, 10:118 Ноября 2026, 10:11
122Фото: Скриншот видео
Сегодня ночью на пульт «112» города Астаны поступило сообщение о пожаре в 18-этажном жилом доме, расположенном на улице Ш. Калдаякова в районе Сарайшык. Подразделения МЧС оперативно прибыли на место вызова.
"По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что возгорание произошло на пятом этаже здания, наблюдалось сильное задымление", - сообщили в МЧС.
Спасатели незамедлительно приступили к тушению пожара. Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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