18-этажный жилой дом горел ночью в Астане

Сегодня ночью на пульт «112» города Астаны поступило сообщение о пожаре в 18-этажном жилом доме, расположенном на улице Ш. Калдаякова в районе Сарайшык. Подразделения МЧС оперативно прибыли на место вызова.

"По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что возгорание произошло на пятом этаже здания, наблюдалось сильное задымление", - сообщили в МЧС.

Спасатели незамедлительно приступили к тушению пожара. Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.