В столице началось выездное заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно‑демографической политике при Президенте РК под председательством председателя Национальной комиссии - министра культуры и информации Аиды Балаевой, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Открывая заседание, Аида Балаева объявила о частичной ротации состава комиссии и представила восьмерых новых членов, известных своей активной гражданской позицией и практическим опытом.

Согласно президентскому указу заместителем председателя Нацкомиссии стала Айман Умарова. Для усиления организационного потенциала введена должность секретаря комиссии: её заняла эксперт по вопросам семейной и гендерной политике, секретарь комиссии Гаухар Нурахметова.

Среди вновь вошедших – депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова, директор представительства ассоциации "Казахстанский совет иностранных инвесторов" Жанна Байдашева, исполнительный директор общественного объединения "Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью Галина Гребенникова, кандидат социологических наук, профессор Академии госуправления при Президенте РК Жулдыз Давлетбаева, учредитель ТОО "Dolce" Елена Ли, член Комиссии при акиме Жамбылской области, член партии "Ауыл" Айгерим Сарсенбаева и врач высшей категории, магистр MBA, блогер Сункар Хангельдина.

"Я поздравляю новых членов национальной комиссии, желаю успешной, плодотворной работы. Секретариату национальной комиссии я поручаю, во-первых, пересмотреть закрепление по регионам, состав наших групп, которые по шести направлениям мы разделили. Я надеюсь, что новые члены национальной комиссии будут поддержаны. Новым членам Нацкомиссии будет очень комфортно работать и они будут показывать лучшие результаты", - подчеркнула Балаева.

Главными темами заседания стали меры профилактики ранней беременности среди несовершеннолетних и подведение итогов Республиканской недели репродуктивного здоровья.