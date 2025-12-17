Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева заявила о предстоящем расширении системы обязательного социального и медицинского страхования (ОСМС), направленном на повышение доступности медицинской помощи и укрепление здоровья нации, передаёт BAQ.KZ.

По ее словам, здоровье граждан является ключевым приоритетом государства и основой устойчивого развития страны. Обязательное медицинское страхование выступает важнейшим механизмом защиты населения, снижая финансовые риски семей и создавая условия для развития здравоохранения на новом качественном уровне.

С 1 января 2026 года при наличии статуса застрахованного казахстанцы смогут получать широкий перечень медицинских услуг в плановом порядке в рамках ОСМС. На сегодняшний день в системе застрахованы почти 17 млн человек, что составляет более 82% населения страны. Из них свыше 12 млн относятся к льготным категориям, еще около 4,5 млн оплачивают взносы самостоятельно.

С нового года значительно расширяется пакет обязательного социального страхования. В него будут включены хронические заболевания, такие как сахарный диабет, детский церебральный паралич, ревматизм и системные поражения соединительной ткани. Пациенты с этими диагнозами смогут получать консультации врачей, лекарственное обеспечение и лечение полностью за счет страховой системы.

Кроме того, социальное страхование будет покрывать лечение и наблюдение при артериальной гипертензии, которой страдают около 1,5 млн казахстанцев, а также хронической болезни почек. С 2026 года в пакет ОСМС войдут диагностика, лекарственное обеспечение, гемодиализ и даже трансплантация почек.

Лечение и диспансерное наблюдение пациентов с сахарным диабетом, которым в Казахстане болеют порядка 500 тыс. человек, также будет полностью обеспечиваться системой обязательного медицинского страхования.

Отмечается, что большинство хронических заболеваний теперь покрывается ОСМС, за исключением 11 социально значимых болезней, которые продолжают финансироваться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Сельское население уже полноценно включено в систему ОСМС, при этом за значительную часть сельчан взносы оплачивает государство. С 1 января 2026 года, согласно новой норме закона, в систему будут дополнительно включены граждане с низкими доходами из категории "Д".

Для самозанятых предусмотрен упрощенный вход в систему: при взносе 4 250 тенге в месяц или 51 тыс. тенге в год они смогут получать в том числе дорогостоящую медицинскую помощь.