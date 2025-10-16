Аида Балаева: Сохранение Каспия — наш общий долг перед будущими поколениями
Министр подчеркнула, что защита Каспия является не только вопросом экологии, но и частью формирования национальной идеи "Таза Қазақстан".
Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева заявила о необходимости формирования культуры экологической ответственности и призвала объединить усилия государства, общества для сохранения природного наследия страны. Заявление прозвучало в ходе XII Гражданского форума Казахстана, передаёт BAQ.KZ.
"Экология — это жизненно важная тема, которая касается каждого государства и каждого человека. Мы придаем ей глобальное значение. Недаром общереспубликанская акция “Таза Қазақстан” стала новой идеологией и частью национальной идеи", — подчеркнула министр.
Казахстан инициирует глобальный диалог о сохранении Каспия
Аида Балаева напомнила, что на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Казахстан выступил с инициативой по сохранению водных ресурсов Каспийского моря.
"Это не просто экологическая мера, а формирование культуры ответственности перед природой и обществом, создание чистой и комфортной среды для будущих поколений", — отметила она.
Министр подчеркнула, что сегодня экологическая культура становится частью новой общественной идеологии страны, объединяющей власть и граждан.
Гражданское общество и экопросвещение — ключ к изменениям
По словам Балаевой, именно гражданское общество играет ключевую роль в продвижении экологической культуры и воспитании экологической осознанности.
"Мы видим, что уже некоторые семьи, выезжая на отдых, в первую очередь начинают чистить территорию, где они собираются отдыхать. Это же здорово. Если каждый человек будет так относиться к окружающей среде, это сформирует у наших детей уважительное отношение к природе", — сказала министр.
Она отметила, что такие примеры показывают реальные изменения в сознании людей, а новые поколения должны наследовать экологическую культуру как часть гражданской ответственности.
"Наш поколенческий долг — сохранить нашу экологию, окружающую среду для наших потомков", — подчеркнула Аида Балаева.
Круглый стол по экологическому воспитанию и законодательным инициативам
Министр предложила провести крупный круглый стол с участием депутатов, неправительственных организаций и экспертов, чтобы обсудить создание единой национальной программы по формированию экологической культуры.
"Нужно, чтобы все неправительственные организации были вовлечены в реализацию этой программы, потому что любая инициатива эффективна, когда в неё включено гражданское общество и население. После обсуждения можно провести аналогичный круглый стол уже на уровне правительства и парламента, где будут рассмотрены возможные законодательные инициативы", — предложила Балаева.
Она подчеркнула, что системная работа в этом направлении позволит превратить экологическую инициативу Президента и государства в реальную национальную идею, объединяющую всех казахстанцев.
