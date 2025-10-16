Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева заявила о необходимости формирования культуры экологической ответственности и призвала объединить усилия государства, общества для сохранения природного наследия страны. Заявление прозвучало в ходе XII Гражданского форума Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

"Экология — это жизненно важная тема, которая касается каждого государства и каждого человека. Мы придаем ей глобальное значение. Недаром общереспубликанская акция “Таза Қазақстан” стала новой идеологией и частью национальной идеи", — подчеркнула министр.

Казахстан инициирует глобальный диалог о сохранении Каспия

Аида Балаева напомнила, что на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Казахстан выступил с инициативой по сохранению водных ресурсов Каспийского моря.

"Это не просто экологическая мера, а формирование культуры ответственности перед природой и обществом, создание чистой и комфортной среды для будущих поколений", — отметила она.

Министр подчеркнула, что сегодня экологическая культура становится частью новой общественной идеологии страны, объединяющей власть и граждан.

Гражданское общество и экопросвещение — ключ к изменениям

По словам Балаевой, именно гражданское общество играет ключевую роль в продвижении экологической культуры и воспитании экологической осознанности.

"Мы видим, что уже некоторые семьи, выезжая на отдых, в первую очередь начинают чистить территорию, где они собираются отдыхать. Это же здорово. Если каждый человек будет так относиться к окружающей среде, это сформирует у наших детей уважительное отношение к природе", — сказала министр.

Она отметила, что такие примеры показывают реальные изменения в сознании людей, а новые поколения должны наследовать экологическую культуру как часть гражданской ответственности.

"Наш поколенческий долг — сохранить нашу экологию, окружающую среду для наших потомков", — подчеркнула Аида Балаева.

Круглый стол по экологическому воспитанию и законодательным инициативам

Министр предложила провести крупный круглый стол с участием депутатов, неправительственных организаций и экспертов, чтобы обсудить создание единой национальной программы по формированию экологической культуры.

"Нужно, чтобы все неправительственные организации были вовлечены в реализацию этой программы, потому что любая инициатива эффективна, когда в неё включено гражданское общество и население. После обсуждения можно провести аналогичный круглый стол уже на уровне правительства и парламента, где будут рассмотрены возможные законодательные инициативы", — предложила Балаева.

Она подчеркнула, что системная работа в этом направлении позволит превратить экологическую инициативу Президента и государства в реальную национальную идею, объединяющую всех казахстанцев.