В Алматы состоялась встреча деятелей культуры с заместителем Премьер-Министра – министром культуры и информации Аидой Балаевой, которая также является членом Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана», передает BAQ.KZ.

Вице-премьер подчеркнула, что проект Новой Конституции имеет историческое значение и направлен на обеспечение благополучия граждан и устойчивое развитие государства.

«Главная цель проекта Новой Конституции – это благополучие граждан и основа устойчивого развития страны. В новой Преамбуле права и свободы человека впервые четко обозначены как высший приоритет государства», – отметила Аида Балаева.

По её словам, в новой редакции Конституции закреплены единство и солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие, а также неизменные ценности – суверенитет, независимость и территориальная целостность страны.

Члены Коалиции, в том числе депутат Мажилиса Парламента Аманжол Әлтай, председатель Союза писателей Мереке Құлкенов и президент Общественного объединения «Международный фонд казахского языка» Рауан Кенжехан, отметили, что принципы справедливости, закона и порядка, а также ответственного отношения к природе впервые закреплены на уровне Основного закона. Это, по их словам, не только укрепляет общественный порядок, но и юридически закрепляет экологическую ответственность перед будущими поколениями.

Аида Балаева подчеркнула, что судьба Новой Конституции – это общая ответственность всего общества, и для представителей культуры и искусства этот документ имеет особое значение.

Особое внимание в проекте уделено развитию культуры, науки и образования. Впервые в Конституции прописаны «сохранение историко-культурного наследия» и «поддержка самобытной культуры», а также обязанность граждан бережно относиться к историческому и культурному наследию. Государство определяет культурное многообразие, научный поиск и развитие, основанное на знаниях, как стратегические приоритеты. Защита интеллектуальной собственности закрепляется на конституционном уровне, конкретизируется творческая свобода, а также впервые введена норма о защите прав граждан в цифровой среде.

Кроме того, Конституция впервые содержит четкую норму о браке, закрепляя его как союз, основанный на добровольном выборе и равных правах мужчины и женщины.

«Этот референдум – не очередная политическая кампания, а главная правовая гарантия нашего будущего. Его успешное проведение напрямую зависит от каждого из нас. Поэтому призываю всех поддержать новую Конституцию», – подчеркнула Аида Балаева.

В ходе встречи актёр театра и кино, Народный артист Казахстана Болат Әбділманов, ректор Казахской национальной академии искусств им. Т.Жургенова Арман Жүдебаев, директор Национального центрального музея РК Сержан Саров и другие представители культуры и искусства выразили поддержку проекту и отметили необходимость сделать ответственный выбор, определяющий будущее страны.