Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева подчеркнула важность конструктивного диалога между государством и гражданским сектором в условиях цифровой трансформации страны. Об этом она заявила на встрече с представителями неправительственных организаций в Астане, передаёт BAQ.KZ.

"Сегодня перед страной поставлена задача — в течение трёх лет стать цифровым государством, научиться использовать ресурсы искусственного интеллекта. Важно понимать, как именно цифровизация и ИИ могут способствовать улучшению нашей совместной работы", — отметила министр, напомнив о поручении Президента Касым-Жомарта Токаева.

По словам Аиды Балаевой, государственные органы и неправительственные организации должны действовать синхронно, а не параллельно, участвуя в общих процессах цифровизации и инновационного развития.

"Мы не можем идти в стороне от этих процессов. Мы всегда заинтересованы в конструктивном диалоге. Только через диалог можно решать все актуальные вопросы общества", — сказала она.

Министр выразила уверенность, что подобные встречи помогут укрепить партнёрство между государственными структурами и НПО, а также способствуют качественной подготовке к предстоящему Гражданскому форуму, запланированному на 15–16 октября.