Аида Балаева: цифровизация и ИИ должны способствовать развитию гражданского общества
Министр подчеркнула, что госорганы и НПО должны работать вместе в процессе цифровизации.
Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева подчеркнула важность конструктивного диалога между государством и гражданским сектором в условиях цифровой трансформации страны. Об этом она заявила на встрече с представителями неправительственных организаций в Астане, передаёт BAQ.KZ.
"Сегодня перед страной поставлена задача — в течение трёх лет стать цифровым государством, научиться использовать ресурсы искусственного интеллекта. Важно понимать, как именно цифровизация и ИИ могут способствовать улучшению нашей совместной работы", — отметила министр, напомнив о поручении Президента Касым-Жомарта Токаева.
По словам Аиды Балаевой, государственные органы и неправительственные организации должны действовать синхронно, а не параллельно, участвуя в общих процессах цифровизации и инновационного развития.
"Мы не можем идти в стороне от этих процессов. Мы всегда заинтересованы в конструктивном диалоге. Только через диалог можно решать все актуальные вопросы общества", — сказала она.
Министр выразила уверенность, что подобные встречи помогут укрепить партнёрство между государственными структурами и НПО, а также способствуют качественной подготовке к предстоящему Гражданскому форуму, запланированному на 15–16 октября.
"Очень важно не только слушать, но и слышать друг друга. Гражданский альянс сегодня выстраивает чёткое взаимодействие и является нашим официальным партнёром, обеспечивающим большую работу по укреплению сотрудничества государственных органов и неправительственного сектора", — подчеркнула Аида Балаева.
