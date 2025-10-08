Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева встретилась с представителями неправительственных организаций в Астане. Во время встречи обсуждаются актуальные вопросы развития гражданского общества, ключевые направления государственной политики и реализуемые меры по укреплению сотрудничества государства и третьего сектора, передаёт BAQ.KZ.

По словам Аиды Балаевой, такие встречи способствуют укреплению конструктивного диалога и совершенствованию совместной работы.

"Очень отрадно, что гражданский форум традиционно проходит и что региональные форумы способствуют тому, что содержательная суть и само наполнение гражданского форума с каждым годом улучшаются. Это способствует совершенствованию нашей совместной работы, в первую очередь — взаимодействию государственных органов и неправительственных организаций", — отметила министр.

Глава ведомства подчеркнула, что не все министерства пока активно взаимодействуют с неправительственным сектором, хотя НПО способны решать широкий круг социальных, экологических и образовательных задач, облегчая работу государственных структур.

"Сейчас очень актуальны и IT-направления, волонтерские и молодежные организации. На региональном уровне главная задача — обеспечить, чтобы отраслевые министерства работали с отраслевыми ведомствами. И то, что сегодня проходят встречи с отдельными министрами, — я думаю, в этом есть и ваш вклад. Это зависит, в первую очередь, от вас", — добавила министр.

Кроме того, Балаева обратила внимание на важность развития волонтерских, молодежных и IT-направлений, а также на необходимость системного взаимодействия министерств с отраслевыми организациями на региональном уровне.

Министр также подчеркнула, что проекты, реализуемые неправительственными организациями, должны быть направлены на решение действительно актуальных общественных задач и обладать ощутимым социальным эффектом.