Состоялась встреча министра культуры и информации Республики Казахстан с Региональным директором ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии госпожой Реджиной Де Доминичис.

В ходе встречи были обсуждены ключевые направления долгосрочного сотрудничества Казахстана с ЮНИСЕФ, направленного на защиту прав и обеспечение благополучия детей и молодежи. Особое внимание было уделено результатам более чем 20-летнего партнерства, включая вклад ЮНИСЕФ в развитие молодежных ресурсных центров и поддержку государственной политики в интересах детей.

Министр выразила благодарность ЮНИСЕФ за экспертную и методологическую поддержку в становлении Центров поддержки семьи, число которых планируется увеличить до 200 по всей стране. Также было акцентировано внимание на совместной работе по вопросам раннего развития детей и укрепления института родительства — в частности, через проведение "Родительского месяца" и создание межведомственной рабочей группы.

Стороны договорились продолжать укрепление сотрудничества по приоритетным направлениям, включая защиту детей от вредоносного контента в социальных сетях, профилактику раннего родительства, развитие волонтерства и решение других социально значимых вопросов.

Министр предложила рассмотреть возможность проведения Недели ЮНИСЕФ, в рамках которой могли бы быть организованы мероприятия, направленные на защиту детства.