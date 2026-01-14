Авиакомпания принесла извинения за доставленные неудобства в связи с возвратом самолета из воздуха и задержкой рейса КС985 Алматы – Кызылорда на 12 часов, передает BAQ.KZ.

В компании пояснили, что 13 января на самолете Airbus A320, выполнявшем рейс КС985 по направлению Алматы - Кызылорда, после взлёта сработал индикатор, свидетельствующий о возможной технической неисправности. В связи с тем, что в аэропорту города Кызылорды отсутствовали необходимые технические специалисты, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылёта в соответствии с процедурами безопасности авиакомпании.

– Инженерно-технической службой авиаперевозчика были выполнены необходимые проверки согласно инструкциям производителя. Неисправностей не выявлено, воздушное судно возвращено в эксплуатацию.

Из-за погодных условий в Алматы и эксплуатационных ограничений на воздушных судах Airbus NEO, авиакомпания была вынуждена произвести замену воздушного судна на самолет FlyArystan, в связи с чем время задержки увеличилось. Самолет вылетел с пассажирами в 02.34 по местному времени. Общее время задержки составило 12 часов 24 минуты, – говорится в сообщении авиакомпании.

Air Astana предоставила пассажирам горячее питание и напитки во время задержки рейса. По запросу 36 пассажиров разместили в гостинице.