АО "Эйр Астана" намерена купить еще пять воздушных судов Boeing 787-9, передает BAQ.KZ.

Такое решение принято на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 15 января 2026 года. По информации авиакомпании, поставки самолетов запланированны на 2032–2035 годы.

Сумма сделки составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов компании.