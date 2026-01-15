  • 15 Января, 21:43

Air Astana купит еще пять Boeing 787-9

Сегодня, 20:40
BAQ.KZ – архив
Сегодня, 20:40
Фото: BAQ.KZ – архив

АО "Эйр Астана" намерена купить еще пять воздушных судов Boeing 787-9, передает BAQ.KZ.

Такое решение принято на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 15 января 2026 года. По информации авиакомпании, поставки самолетов запланированны на 2032–2035 годы.

Сумма сделки составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов компании.

 

