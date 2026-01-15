Air Astana купит еще пять Boeing 787-9
Сегодня, 20:40
89Фото: BAQ.KZ – архив
АО "Эйр Астана" намерена купить еще пять воздушных судов Boeing 787-9, передает BAQ.KZ.
Такое решение принято на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 15 января 2026 года. По информации авиакомпании, поставки самолетов запланированны на 2032–2035 годы.
Сумма сделки составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов компании.
