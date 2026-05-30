В Астане подросток на велосипеде попал под автомобиль

В Астане автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Подростка госпитализировали.

ДТП произошло 29 мая на проспекте Кошкарбаева. По данным полиции, водитель автомобиля Nissan совершил наезд на подростка, который пересекал пешеходный переход на велосипеде на запрещающий сигнал светофора.

После столкновения на место прибыли сотрудники скорой помощи. Очевидцы сообщили, что подросток находился в сознании.

В департаменте полиции Астаны подтвердили факт происшествия и сообщили, что по факту аварии проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в столице уже произошло еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста — 26 мая бетономешалка насмерть сбила школьника на пересечении проспекта Тәуелсіздік и улицы Пушкина.