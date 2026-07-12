Air Astana отменила рейсы в Дубай из-за эскалации на Ближнем Востоке

Air Astana изменила расписание полетов в Дубай из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Рейс KC205 Астана - Дубай, вылетевший 12 июля в 07:10, возвращается в аэропорт вылета. Рейс KC897 Алматы - Дубай, запланированный на 08:50 того же дня, отменен.

"Пассажирам предоставляется полный возврат стоимости билетов по месту приобретения. О дальнейших изменениях в расписании рейсов будет сообщено позже", - говорится в сообщении перевозчика.

В авиакомпании добавили, что внимательно отслеживают ситуацию и решают вопросы вывоза пассажиров.

Пассажиров просят проверять статус рейсов, поскольку ожидаются изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения.