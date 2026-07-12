Air Astana отменила рейсы в Дубай из-за эскалации на Ближнем Востоке
Air Astana экстренно изменила расписание рейсов
12 Июля 2026, 10:52
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12 Июля 2026, 10:5212 Июля 2026, 10:52
169Фото: Air Astana
Air Astana изменила расписание полетов в Дубай из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Рейс KC205 Астана - Дубай, вылетевший 12 июля в 07:10, возвращается в аэропорт вылета. Рейс KC897 Алматы - Дубай, запланированный на 08:50 того же дня, отменен.
"Пассажирам предоставляется полный возврат стоимости билетов по месту приобретения. О дальнейших изменениях в расписании рейсов будет сообщено позже", - говорится в сообщении перевозчика.
В авиакомпании добавили, что внимательно отслеживают ситуацию и решают вопросы вывоза пассажиров.
Пассажиров просят проверять статус рейсов, поскольку ожидаются изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения.
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