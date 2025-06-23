Авиакомпания Air Astana отменила сразу четыре международных рейса, запланированных на 23 июня, сославшись на ухудшение ситуации в регионе Персидского залива. Причиной стало обострение конфликта на Ближнем Востоке, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Временно приостанавливаются маршруты между Казахстаном и крупнейшими хабами региона: Атырау – Дубай – Атырау (KC191/192), Астана – Дубай – Астана (KC205/206), Алматы – Дубай – Алматы (KC897/898), а также Астана – Доха – Астана (KC655/656).

Air Astana подчеркнула, что внимательно следит за развитием ситуации и будет оперативно информировать пассажиров о любых изменениях в расписании. Всем клиентам, чьи рейсы были отменены, предоставлена возможность бесплатного перебронирования билетов на более позднюю дату либо полного возврата средств.

На фоне сохраняющейся напряжённости в регионе, казахстанский перевозчик заявил, что приоритетом остаётся безопасность пассажиров и экипажей.