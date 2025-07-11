Пользователи соцсетей снова критикуют авиаперевозчика Air Astana — на этот раз за отсутствие сервиса на борту, несмотря на пересадку с лоукостера на рейс национальной авиакомпании, передает BAQ.KZ.

Инцидент стал широко обсуждаемым после поста пользователя @toregalish в Threads. Он рассказал, что был пересажен с рейса FlyArystan на самолет Air Astana, но не смог воспользоваться мультимедийной системой, так как доступ к ней был ограничен:

"Нас пересадили с борта FlyArystan на борт Air Astana по непонятным причинам и запретили смотреть фильмы, потому что мы покупали билет на FlyArystan. Как я понял, с опозданием мы вылетели тоже из-за того, что билет был у FlyArystan".

На критику отреагировала пресс-служба авиакомпании:

"Обслуживание осуществляется по стандартам бюджетной авиакомпании. Доступ к мультимедиа предполагает наличие наушников, а их загрузка не предусмотрена на рейсах FlyArystan. Приносим извинения. Замена самолета — вынужденная мера".

Однако в ответ на это в Сети вспыхнуло ещё больше возмущений. Один из пользователей напомнил, что рейс Air Astana изначально был заменен на FlyArystan, хотя билеты покупались именно на более дорогой рейс:

"Летели с детьми, специально выбрали Air Astana — из-за мультимедиа и комфорта. В итоге пересадили на FlyArystan, без фильмов и с задержкой".

Другие пассажиры привели примеры из международной практики:

"В Турции нас пересадили с AJet на Turkish Airlines — и накормили, и выдали всё. А тут даже наушников пожалели".

В Air Astana пояснили, что речь идет о замене между двумя разными авиакомпаниями, а не просто о смене борта в рамках одного оператора. Однако это не убедило пользователей: