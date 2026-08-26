«Ак жол» распределил восемь мандатов в Курултае

26 Августа 2026, 19:01
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Пресс-служба партии 26 Августа 2026, 19:01
26 Августа 2026, 19:01
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Фото: Пресс-служба партии

Президиум Политического совета Демократической партии Казахстана «Ак жол» распределил восемь депутатских мандатов, полученных по итогам выборов в Курултай, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу партии.

Решение принято 26 августа в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Казахстана.

Депутатами Курултая от партии «Ак жол» стали:

  1. Даурен Ахметжаев
  2. Бактыбек Бибаев
  3. Дания Еспаева
  4. Асылхан Кожахметов
  5. Юрий Ли
  6. Олжас Нуралдинов
  7. Мейраш Шынасилова
  8. Ермеккали Юсупов

Как напомнили в партии, согласно окончательным итогам выборов, объявленным Центральной избирательной комиссией, «Ак жол» получил 478 083 голоса избирателей, или 5,21%.

По итогам распределения мест партия получила восемь мандатов в Курултае.

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