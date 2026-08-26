«Ак жол» распределил восемь мандатов в Курултае
26 Августа 2026, 19:01
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26 Августа 2026, 19:0126 Августа 2026, 19:01
94Фото: Пресс-служба партии
Президиум Политического совета Демократической партии Казахстана «Ак жол» распределил восемь депутатских мандатов, полученных по итогам выборов в Курултай, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу партии.
Решение принято 26 августа в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Казахстана.
Депутатами Курултая от партии «Ак жол» стали:
- Даурен Ахметжаев
- Бактыбек Бибаев
- Дания Еспаева
- Асылхан Кожахметов
- Юрий Ли
- Олжас Нуралдинов
- Мейраш Шынасилова
- Ермеккали Юсупов
Как напомнили в партии, согласно окончательным итогам выборов, объявленным Центральной избирательной комиссией, «Ак жол» получил 478 083 голоса избирателей, или 5,21%.
По итогам распределения мест партия получила восемь мандатов в Курултае.
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