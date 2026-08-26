«Ак жол» распределил восемь мандатов в Курултае

Президиум Политического совета Демократической партии Казахстана «Ак жол» распределил восемь депутатских мандатов, полученных по итогам выборов в Курултай, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу партии.

Решение принято 26 августа в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Казахстана.

Депутатами Курултая от партии «Ак жол» стали:

Даурен Ахметжаев Бактыбек Бибаев Дания Еспаева Асылхан Кожахметов Юрий Ли Олжас Нуралдинов Мейраш Шынасилова Ермеккали Юсупов

Как напомнили в партии, согласно окончательным итогам выборов, объявленным Центральной избирательной комиссией, «Ак жол» получил 478 083 голоса избирателей, или 5,21%.

По итогам распределения мест партия получила восемь мандатов в Курултае.