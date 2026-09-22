Академика Умирзака Султангазина предложили включить в список выдающихся личностей Казахстана

Участники круглого стола в Национальной академии наук поддержали инициативу включить академика Умирзака Султангазина, одного из основателей космических исследований в Казахстане, в перечень выдающихся личностей страны «Тарихи тұлғалар», передает BAQ.KZ.

Круглый стол «Научное наследие и вклад академика У.М. Султангазина в развитие математической науки и космических исследований» прошел 17 сентября в Алматы. На нем собрались ученые, представители научных организаций, коллеги и ученики академика.

Встреча прошла в стенах Академии наук неслучайно. С ней была связана значительная часть пути Султангазина. Он работал директором Института математики и механики, затем вице-президентом Академии наук Казахской ССР, а в 1988–1994 годах возглавлял академию, сначала Казахской ССР, затем Республики Казахстан.

О личности ученого, его научной и организационной работе рассказал президент правления Национальной академии наук академик Ахылбек Куришбаев. О трудах Султангазина в области вычислительной математики и его вкладе в развитие отечественной математической школы говорил вице-президент академии, академик Аскар Джумадильдаев. Своими воспоминаниями поделился академик Бакытжан Жумагулов, выступили также коллеги, ученики и соратники ученого.

Научная деятельность Султангазина не ограничивалась фундаментальной математикой. Он стоял у истоков системного развития космических исследований в Казахстане. С его именем связаны становление Института космических исследований, развитие научных программ, дистанционного зондирования Земли и практического применения результатов космической деятельности.