Жительница Атырау, мать четверых детей, обратилась в суд с требованием возместить расходы на обучение своей 8-летней дочери, у которой в 2024 году был диагностирован детский аутизм и определена II группа ограничения по здоровью, передает BAQ.KZ со ссылкой на Верховный суд.. Согласно медицинским рекомендациям, девочка должна обучаться на дому.

Уполномоченный орган согласился выплатить компенсацию только за 5 месяцев 2025 года, отказав в возмещении затрат за последние 4 месяца 2024 года. В качестве причины было указано, что выплаты производятся только с момента обращения за помощью. Аналогичный отказ последовал и от акима города.

Истец пояснила, что не знала о праве на компенсацию за обучение ребенка с инвалидностью и обратилась за поддержкой сразу после того, как узнала о такой возможности. При этом уполномоченный орган до 2025 года не уведомил мать о наличии государственной поддержки.

Суд установил, что девочка обучалась на дому на протяжении всего 2024-2025 учебного года и признал право матери на возмещение всех понесенных расходов. Исходя из принципов справедливости и разумности, суд удовлетворил иск и обязал государственный орган выплатить компенсацию за пропущенные четыре месяца 2024 года.

Решение Атырауского областного суда вступило в законную силу, признав отказ в выплатах незаконным и восстановив права семьи на государственную поддержку.