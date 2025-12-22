Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев на брифинге прокомментировал ситуацию с долгами футбольного клуба, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, часть задолженностей клуба формировалась еще с 2019 года и ежегодно частично погашалась. Основные долги связаны с оплатой услуг компаний, предоставлявших гостиничные и организационные услуги во время соревнований. В настоящее время проводится проверка всех обязательств, чтобы точно определить размеры долгов.

"Все задолженности по зарплатам будут полностью погашены. Основная часть долгов связана с контрактами с компаниями на организацию соревнований и проживание спортсменов. После проверки все обязательства будут закрыты", — отметил он.

Он также пояснил, что при переходе клуба в частное управление бюджетные средства будут использованы для погашения существующих долгов, чтобы новые собственники получили клуб без финансовых обязательств перед предыдущими контрагентами.