Аким Мангистау вышел на уборку побережья Каспия и призвал туристов к чистоте
Мангистау усилил контроль на пляжах.
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По инициативе акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая проведены санитарные работы по очистке побережья Каспийского моря. В акции приняли участие заместители акима, руководители управлений, коммунальные службы и госслужащие, передает BAQ.KZ.
Во время субботника были собраны бытовые отходы и улучшено санитарное состояние общественного пляжа.
"К сожалению, некоторые отдыхающие не убирают за собой мусор. Если каждый не будет убирать за собой, порядка не будет никогда. Увеличение числа туристов — это радость, но чистота — наша общая обязанность. Давайте не будем загрязнять природу, а будем ее беречь. Это знак уважения к Родине", — подчеркнул Нурдаулет Килыбай.
С 13 по 15 июля в рамках поручения Главы государства проводится комплексная проверка туристических объектов. В ходе инспекции проверяются:
- санитарное состояние пляжей,
- готовность спасательных станций,
- безопасность на воде,
- экологическая ситуация в прибрежной зоне.
Уже выявлены недостатки по соблюдению санитарных требований на ряде баз отдыха.
С начала года Мангистаускую область посетили 66 тысяч туристов.
В регионе функционирует 31 объект отдыха, из них 25 — в Актау.
В рамках инициативы "Таза Қазақстан":
- участие приняли 37 тыс. человек,
- высажено 12 тыс. деревьев,
- вывезено более 9 тыс. тонн мусора.
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