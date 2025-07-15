  • 15 Июля, 15:39
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Аким Мангистау вышел на уборку побережья Каспия и призвал туристов к чистоте

Мангистау усилил контроль на пляжах.

Сегодня, 14:54
АВТОР
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Акимат Мангистауской области Сегодня, 14:54
Сегодня, 14:54
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Фото: Акимат Мангистауской области

По инициативе акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая проведены санитарные работы по очистке побережья Каспийского моря. В акции приняли участие заместители акима, руководители управлений, коммунальные службы и госслужащие, передает BAQ.KZ.

Во время субботника были собраны бытовые отходы и улучшено санитарное состояние общественного пляжа.

"К сожалению, некоторые отдыхающие не убирают за собой мусор. Если каждый не будет убирать за собой, порядка не будет никогда. Увеличение числа туристов — это радость, но чистота — наша общая обязанность. Давайте не будем загрязнять природу, а будем ее беречь. Это знак уважения к Родине", — подчеркнул Нурдаулет Килыбай.

С 13 по 15 июля в рамках поручения Главы государства проводится комплексная проверка туристических объектов. В ходе инспекции проверяются:

  • санитарное состояние пляжей,
  • готовность спасательных станций,
  • безопасность на воде,
  • экологическая ситуация в прибрежной зоне.

Уже выявлены недостатки по соблюдению санитарных требований на ряде баз отдыха.

С начала года Мангистаускую область посетили 66 тысяч туристов.

В регионе функционирует 31 объект отдыха, из них 25 — в Актау.

В рамках инициативы "Таза Қазақстан":

  • участие приняли 37 тыс. человек,
  • высажено 12 тыс. деревьев,
  • вывезено более 9 тыс. тонн мусора.

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