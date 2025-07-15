По инициативе акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая проведены санитарные работы по очистке побережья Каспийского моря. В акции приняли участие заместители акима, руководители управлений, коммунальные службы и госслужащие, передает BAQ.KZ.

Во время субботника были собраны бытовые отходы и улучшено санитарное состояние общественного пляжа.

"К сожалению, некоторые отдыхающие не убирают за собой мусор. Если каждый не будет убирать за собой, порядка не будет никогда. Увеличение числа туристов — это радость, но чистота — наша общая обязанность. Давайте не будем загрязнять природу, а будем ее беречь. Это знак уважения к Родине", — подчеркнул Нурдаулет Килыбай.

С 13 по 15 июля в рамках поручения Главы государства проводится комплексная проверка туристических объектов. В ходе инспекции проверяются:

санитарное состояние пляжей,

готовность спасательных станций,

безопасность на воде,

экологическая ситуация в прибрежной зоне.

Уже выявлены недостатки по соблюдению санитарных требований на ряде баз отдыха.

С начала года Мангистаускую область посетили 66 тысяч туристов.

В регионе функционирует 31 объект отдыха, из них 25 — в Актау.

В рамках инициативы "Таза Қазақстан":