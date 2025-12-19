Котельную в Аксу могут запустить в августе следующего года, передает BAQ.KZ.

Об этом на брифинге в СЦК рассказал глава Павлодарского региона Асаин Байханов. Напомним, реализация проекта стартовала в 2017 году. А ее стоимость, по информации журналистов задающих вопрос, составила порядка 10 миллиардов тенге.

"Сама колтельная, если смотреть по строительсным нормам готова. Однако по технологическим есть сложности. Поэтому на сегодняшщний день по ней утвердили "Дорожную карту", согласно которой в августе следующего года мы должны ее запустить. Меньше чем через 9 месяцев", - ответил Асаин Байханов.

До августа же, по его словам, следует перенастроить газо-очистительную систему и процесс золоудаления. Основная проблема заключается в нем. Подрядчик выполнит эту работу за свой счет. Глава региона выразил надежду, что объект получится сдать в срок.