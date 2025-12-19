Аким назвал месяц запуска проблемной котельной в Аксу
Об этом он рассказал в СЦК, отвечая на вопрос журналистов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Котельную в Аксу могут запустить в августе следующего года, передает BAQ.KZ.
Об этом на брифинге в СЦК рассказал глава Павлодарского региона Асаин Байханов. Напомним, реализация проекта стартовала в 2017 году. А ее стоимость, по информации журналистов задающих вопрос, составила порядка 10 миллиардов тенге.
"Сама колтельная, если смотреть по строительсным нормам готова. Однако по технологическим есть сложности. Поэтому на сегодняшщний день по ней утвердили "Дорожную карту", согласно которой в августе следующего года мы должны ее запустить. Меньше чем через 9 месяцев", - ответил Асаин Байханов.
До августа же, по его словам, следует перенастроить газо-очистительную систему и процесс золоудаления. Основная проблема заключается в нем. Подрядчик выполнит эту работу за свой счет. Глава региона выразил надежду, что объект получится сдать в срок.
Самое читаемое
- Сенат принял в первом чтении поправки о запрете пропаганды ЛГБТ
- Сенат ужесточил правила аренды электросамокатов в Казахстане
- Лжесотрудники госслужб оформили кредиты на жителя Петропавловска
- Трое казахстанцев выступят в основной сетке Juniors Australian Open-2026
- Единую платформу комуслуг запустят в Казахстане в 2026 году