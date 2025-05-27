Аким отметил активность школьников и упрекнул бизнес за пассивность
112 тысяч жителей приняли участие в акции "Таза Қазақстан".
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Свыше 112 тысяч жителей и более 2,6 тысяч предприятий и организаций региона приняли участие в экологической акции "Таза Қазақстан". Ход реализации проекта обсудили на аппаратном совещании под председательством акима области Асхата Шахарова, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Исатай Еспаганбетов, в рамках акции удалось очистить почти 39 тысяч дворов, 117 водоёмов, около 260 парков и скверов, а также более 40 км арыков. Особое внимание уделили благоустройству социальных объектов — их было приведено в порядок более тысячи.
Ярким примером вовлечённости стали школьники, установившие свыше 1000 скворечников в рамках Международного дня птиц. Подобные инициативы, по словам главы региона, способствуют формированию экологической культуры с детства.
Аким области подчеркнул:
"Таза Қазақстан" — это не просто уборка, а путь к системной экологической ответственности. Каждый житель должен понимать свою роль в создании чистой среды".
Однако не обошлось и без критики. Было отмечено, что часть бизнес-сообщества и управляющие компании МЖД демонстрируют пассивность. Управлению предпринимательства и Палате "Атамекен" поручено активизировать разъяснительную работу и вовлекать частный сектор в проект.
На совещании также обсудили вопросы ликвидации несанкционированных свалок. Аким поручил усилить темпы работ и установить видеонаблюдение в проблемных зонах.
Особое внимание было уделено озеленению: в рамках пятилетнего плана в 2025 году запланирована посадка 168 000 деревьев. На текущий момент уже высажено 43 926 саженцев. Оставшийся объем планируют высадить осенью, в том числе в рамках формирования "зелёного пояса" вокруг населённых пунктов.
Из-за несвоевременного выполнения задач по озеленению заместители акимов Алгинского и Айтекебийского районов получили выговор.
Также аким поддержал идею конкурсов на лучший двор, организацию и управляющую компанию. По его мнению, подобные инициативы мотивируют жителей и бизнес уделять внимание экологическому благоустройству.
Для расширения вовлечённости жителей будет активно продвигаться телеграм-бот "Таза Қазақстан", доступ к которому предложено упростить с помощью QR-кодов на входах в госучреждения.
"Чистота в нашем доме, дворе и районе — это вклад в будущее региона. Призываю всех не оставаться в стороне и поддержать "Таза Қазақстан", — обратился к жителям Асхат Шахаров.
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