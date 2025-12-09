Аким Туркестанской области объяснил стоимость исторического видеоролика за 100 млн тенге
Региональные власти заявили, что проект относится к категории 3D-инсталляций и способен окупиться в течение года
Аким Туркестанской области прокомментировал возникший в социальных сетях резонанс вокруг исторического видеоролика, стоимость которого составляет 100 миллионов тенге. Поводом для обсуждения стал пост о заключении договора между государственным учреждением и частной компанией G7 Exclusive, которая предложила выполнить работу за указанную сумму. Об этом стало известно на площадке СЦК, передаёт BAQ.KZ.
На брифинге аким отметил, что речь идёт не о стандартном ролике, а о технически сложной 3D-инсталляции, предназначенной для туристических объектов региона.
"Это не просто видеоролик. Это съёмка с 3D-эффектом, которая должна повышать наш туристический потенциал", — сказал Нуралхан Кушеров.
По его словам, перед заключением договора специалисты сравнили стоимость аналогичных проектов за рубежом.
"Мы сравнили и увидели, что их стоимость достигает двухсот — трёхсот тысяч долларов. Например, в США в Universal Park создавали подобные постановки по “Гарри Поттеру”, “Трансформерам”. Это очень дорогостоящие вещи. Нужно понимать, что это не просто видеоролик", — отметил аким.
Он подчеркнул, что проект способен окупиться в течение года за счёт увеличения туристического потока:
"В течение одного года были бы возможности вернуть затраченные средства в бюджет. Это проект, который действительно нужен нам. Но, к сожалению, из-за недопонимания информация сразу попала в сеть и вызвала резонанс"
Аким также сообщил, что конкурс объявлялся трижды, и G7 Exclusive стала единственной компанией, подавшей предложение.
Отвечая на вопрос о рациональном использовании бюджетных средств.
"Этот контракт соответствует принципам рационального расходования государственных средств. Здесь в большей степени коммерческий подход. В течение года мы смогли бы вернуть эти деньги", — ответил аким области.
