Аким Туркестанской области прокомментировал возникший в социальных сетях резонанс вокруг исторического видеоролика, стоимость которого составляет 100 миллионов тенге. Поводом для обсуждения стал пост о заключении договора между государственным учреждением и частной компанией G7 Exclusive, которая предложила выполнить работу за указанную сумму. Об этом стало известно на площадке СЦК, передаёт BAQ.KZ.

На брифинге аким отметил, что речь идёт не о стандартном ролике, а о технически сложной 3D-инсталляции, предназначенной для туристических объектов региона.

"Это не просто видеоролик. Это съёмка с 3D-эффектом, которая должна повышать наш туристический потенциал", — сказал Нуралхан Кушеров.

По его словам, перед заключением договора специалисты сравнили стоимость аналогичных проектов за рубежом.

"Мы сравнили и увидели, что их стоимость достигает двухсот — трёхсот тысяч долларов. Например, в США в Universal Park создавали подобные постановки по “Гарри Поттеру”, “Трансформерам”. Это очень дорогостоящие вещи. Нужно понимать, что это не просто видеоролик", — отметил аким.

Он подчеркнул, что проект способен окупиться в течение года за счёт увеличения туристического потока:

"В течение одного года были бы возможности вернуть затраченные средства в бюджет. Это проект, который действительно нужен нам. Но, к сожалению, из-за недопонимания информация сразу попала в сеть и вызвала резонанс"

Аким также сообщил, что конкурс объявлялся трижды, и G7 Exclusive стала единственной компанией, подавшей предложение.

Отвечая на вопрос о рациональном использовании бюджетных средств.