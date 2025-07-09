47-летний аким одного из сёл Алгинского района Актюбинской области был госпитализирован после попытки суицида, передает BAQ.KZ.

По данным управления здравоохранения региона, мужчина был доставлен в районную больницу.

"Состояние пациента стабильное, он проходит лечение в общей палате. В соответствии со статьёй 95 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", диагноз относится к врачебной тайне и не подлежит разглашению без согласия пациента. В данном случае согласие не предоставлено", - говорится в официальном ответе.

В департаменте полиции подтвердили, что по факту проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).

"Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Иная информация в интересах следствия пока не разглашается", - уточнили в ДП области.

На данный момент неизвестно, были ли в действиях должностного лица личные или служебные мотивы. Расследование продолжается.