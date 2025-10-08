Акима Зайсанского района Восточно-Казахстанской области проверяют после появления в сети видео с его участием, на котором зафиксирована ненормативная лексика, передает BAQ.KZ.

На записи слышно, как мужчина во время встречи с жителями повышает голос и переходит на нецензурные выражения. Такое поведение вызвало широкий резонанс и возмущение среди пользователей Сети.

По данным областных властей, от сельского акима затребованы официальные пояснения. Материалы инцидента переданы в Совет по этике Агентства по делам государственной службы для рассмотрения возможного нарушения норм служебной этики.