Средняя цена на говядину в ЗКО составляет 3060 тенге за килограмм. Об этом на брифинге в СЦК сообщил глава региона Нариман Турегалиев, передает BAQ.KZ.

"На сегодня средняя цена на говядину в нашей области составляет 3060 тенге за килограмм. По республике средняя цена — 3246 тенге (если мне не изменяет память на сегодняшний день). То есть у нас одна из самых низких цен на говядину в стране. После нас, если не ошибаюсь, идут Актюбинская область и другие регионы. Поэтому я, честно говоря, не знаю, откуда берётся информация о "самых высоких ценах", - сказал аким, комментируя цены.

Он отметил, что регион полностью обеспечивает себя мясом и поставляет продукцию в другие области, включая Шымкент и Туркестанскую область.

Отвечая на вопрос о мерах по сдерживанию цен на социально значимые продукты, глава региона напомнил, что в перечень входит 19 наименований. По его инициативе был проведен анализ обеспеченности области основными видами продовольствия. Выяснилось, что наибольшая зависимость приходилась на овощную продукцию и молочку.

Для решения этих вопросов в области создано и продолжает строиться 39 современных овощехранилищ, предприниматели получают поддержку в том числе через программу "Ауыл аманаты".

По молочным продуктам, которые ранее во многом завозились из других регионов и стран, в области запускаются новые молочные фермы. В результате уровень самообеспеченности молочной продукцией, по словам акима, уже вырос с 22% до 40%, и эта работа продолжается.