В акимате Алматы прокомментировали распространяющееся в сети видео о якобы замене гранита на бетон на набережной. Власти заявили, что работы ведутся в рамках утверждённого проекта реконструкции, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в акимате, Управление экологии и окружающей среды города совместно с АО «Павлодарский речной порт» реализует проект реконструкции русла реки Улкен Алматы с благоустройством прилегающей территории. Общая протяжённость участка составляет 5,7 км - от отстойника №1 до проспекта Абая.

Проект разработан ТОО «КАЗГИДРО» и получил положительное заключение государственной экспертизы от 17 июня 2024 года. Перед началом работ специалисты провели обследование русла реки и зафиксировали значительные повреждения существующих гранитных плит.

«Согласно отчету обследования вдоль русла реки, выявлены деформированные и сломанные гранитные плитки, а на некоторых участках местами отсутствуют. В соответствии с дефектной ведомостью гранитные плитки неудовлетворительного состояния подлежат к демонтажу», - сообщили в акимате.

Куда делся демонтированный гранит

В акимате пояснили, что демонтаж гранитных плит предусмотрен проектом. При этом часть материала используется повторно на других участках.

«На основании вышеизложенного в рамках проекта реконструкции русла реки Улкен Алматы, выше пр. Аль-Фараби предусмотрен полный демонтаж гранитных плит и заливка печатного бетона», - говорится в ответе.

По данным властей, всего демонтировано 2 110 гранитных плит. Из них 1 250 целых плит повторно установлены на участках от улицы Торайгырова до улицы Сатпаева. Ещё 860 плит признаны дефектными и находятся на строительной площадке.

Почему используется бетон

В акимате уточнили, что на участке выше проспекта Аль-Фараби вместо гранита применяется печатный бетон. Это решение предусмотрено проектной документацией.

«В целях сохранения единой концепции и декоративного облика, залитые бетоны окрашены в цвет существующих гранитных плиток», - отметили в ведомстве.

Власти подчеркнули, что все работы выполняются в рамках утверждённого проекта и с учётом результатов обследования состояния русла реки.

Напомним, видео с набережной Алматы вызвало вопросы у жителей.