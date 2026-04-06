В социальных сетях распространяется видео с набережной Алматы, где, по словам автора ролика, вместо заявленного гранита используются конструкции из бетона с декоративной покраской, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

На опубликованных кадрах видно, как рабочие формируют элементы, которые внешне должны имитировать гранитные конструкции. Автор видео утверждает, что вместо натурального камня применяется бетон с окраской «под камень».

Горожане активно обсуждают ситуацию в комментариях. По их словам, ранее на данном участке были установлены гранитные плиты. В связи с этим пользователи задаются вопросом, куда они могли исчезнуть и по какой причине было принято решение заменить материал.

Часть жителей выражает обеспокоенность возможными последствиями. В частности, отмечается, что подобные конструкции могут оказаться менее устойчивыми к природным условиям, особенно с учетом горных потоков и сезонных нагрузок.

Редакция BAQ.KZ направила запрос в уполномоченные органы.