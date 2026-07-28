Акимат сделал заявление по делу о возможном изнасиловании гражданки КНР

Ранее в социальных сетях утверждалось, что жительница Алматы привезла в регион инвесторов из Китая. По версии авторов публикаций, депутат встретил гостей, посадил 34-летнюю гражданку КНР в свой автомобиль Lexus, увез ее в безлюдное место и якобы совершил в отношении женщины сексуальное насилие. Именно в этом контексте распространялась информация о том, что иностранцы прибыли в Туркестанскую область в качестве инвесторов.

Однако в акимате заявили, что эти сведения не соответствуют официальным данным.

Иностранные граждане, упоминаемые в публикациях, не имеют официального статуса инвесторов и не зарегистрированы в качестве субъектов, реализующих инвестиционные проекты на территории региона. По имеющейся информации, они прибыли в регион в частном порядке и не состоят в перечне инвесторов, сопровождаемых местными исполнительными органами, — говорится в сообщении.

В акимате попросили при подготовке материалов использовать только проверенную информацию, отметив, что называть этих граждан инвесторами некорректно.

Напомним, ранее департамент полиции Туркестанской области подтвердил факт расследования уголовного дела.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый, житель города Шымкент, установлен и водворен под стражу, — сообщили в пресс-службе ДП.

В полиции добавили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Другие детали дела правоохранители не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия.