В Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней. В разных регионах страны в голосовании участвуют и главы местных исполнительных органов. После посещения избирательных участков некоторые из них обратились к жителям с призывом проявить гражданскую активность.

Так, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов проголосовал на одном из избирательных участков. В регионе открыты 543 участка, где жители выбирают 193 депутатов в 15 маслихатов. Глава области отметил, что депутаты представляют интересы населения, участвуют в утверждении местных бюджетов и программ развития.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров сделал свой выбор на участке №541. После голосования он подчеркнул значение выборов в контексте модернизации политической системы и расширения полномочий местных представительных органов. По его словам, избранным депутатам предстоит работать над развитием региона и повышением качества жизни населения. В области в списки избирателей включен 579 141 человек, организацию голосования обеспечивают 721 избирательная комиссия.

В Мангистауской области аким Нурдаулет Килыбай проголосовал на участке №68, расположенном в 16-м микрорайоне Актау. В регионе работают 267 избирательных участков, правом голоса обладают более 455 тысяч граждан.

Аким Алматы Дархан Сатыбалды принял участие в голосовании на участке №257, расположенном в Satbayev University. Он напомнил о важной роли маслихатов в представлении интересов горожан и решении вопросов местного значения. На депутатские мандаты в Алматы претендуют 168 кандидатов, в городе открыты 670 избирательных участков.

В Атырауской области свой голос отдал аким региона Болат Акчулаков. Он проголосовал на участке №90 и отметил, что депутаты маслихатов участвуют в определении приоритетов развития региона, а также помогают выявлять и решать актуальные проблемы населения.

Всего в Атырауской области открыты 278 избирательных участков, в списки включены более 425 тысяч человек. Для организации выборов задействованы 374 комиссии, в составе которых работают 2 536 человек.

Голосование на выборах депутатов маслихатов проходит по всей стране. Избирательные участки работают до 20:00.