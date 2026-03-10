По его словам, аккредитация наблюдателей от иностранных государств и международных организаций проводилась Центральной комиссией референдума на основании представлений Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

"Аккредитация иностранных наблюдателей на республиканский референдум завершилась вчера в 18:00", - сообщил Абдиров.

Он отметил, что аккредитованные наблюдатели будут осуществлять мониторинг хода голосования, а также следить за соблюдением установленных процедур в день проведения референдума.

Республиканский референдум в Казахстане назначен на 15 марта 2026 года. В наблюдении за процессом голосования примут участие представители иностранных государств и международных организаций.