Аккредитация иностранных наблюдателей на республиканский референдум, назначенный на 15 марта 2026 года, завершилась 9 марта в 18:00. Об этом сообщил председатель Центральной комиссии референдума Республики Казахстан Нурлан Абдиров, передает BAQ.KZ.
По его словам, аккредитация наблюдателей от иностранных государств и международных организаций проводилась Центральной комиссией референдума на основании представлений Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
"Аккредитация иностранных наблюдателей на республиканский референдум завершилась вчера в 18:00", - сообщил Абдиров.
Он отметил, что аккредитованные наблюдатели будут осуществлять мониторинг хода голосования, а также следить за соблюдением установленных процедур в день проведения референдума.
Республиканский референдум в Казахстане назначен на 15 марта 2026 года. В наблюдении за процессом голосования примут участие представители иностранных государств и международных организаций.