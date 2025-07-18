В Аккольском районе суд вынес приговор женщине, которая в состоянии алкогольного опьянения причинила своему 14-летнему сыну телесные повреждения средней тяжести, передает BAQ.KZ со ссылкой на областной суд.

Инцидент произошёл в сентябре 2024 года — причиной ссоры между матерью и подростком стала музыкальная колонка, которую женщина взяла без разрешения сына.

Во время конфликта, находясь в огороде, женщина схватилась за лопату и, пытаясь припугнуть сына, замахнулась. Подросток выставил руку, чтобы защититься, в результате чего получил удар по пальцам. Экспертиза установила у него рану и закрытый перелом фаланги пальца с незначительным смещением.

На суде женщина полностью признала вину, объяснив, что не хотела причинить вред, а хотела лишь напугать сына, который, по её словам, ругался матом. Суд признал её виновной по статье 107 части 2 пунктам 3 и 8 УК РК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнему).

Учитывая раскаяние подсудимой и то, что преступление совершено впервые, суд назначил ей 1 год лишения свободы условно, с пробационным контролем. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.