Акмолинская область продемонстрировала уверенный рост по ключевым направлениям социально-экономического развития. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил аким региона Марат Ахметжанов. По словам главы области, регион сохраняет статус одного из главных агропромышленных центров Казахстана и в 2025 году показал рекордные результаты по урожаю и экспорту зерновых. Подробнее — в материале корреспондента BAQ.KZ.

Посевная площадь в регионе увеличилась на 300 тысяч гектаров и достигла 5,5 миллиона гектаров. Средняя урожайность составила 16,3 центнера с гектара. В итоге аграрии собрали 7,6 миллиона тонн зерна, при этом 70% урожая составило зерно высокого качества.

"Акмолинское зерно завоевывает новые международные рынки. С начала года в дальнее и ближнее зарубежье экспортировано более 3,5 млн тонн зерна. В рамках меморандума с эстонским терминалом Муга Грейн удалось экспортировать в общей сложности 209 тысяч тонн зерна в Италию, Бельгию и Эстонию", — отметил Марат Ахметжанов.

Аким подчеркнул, что регион активно развивает и производство масличных культур. За последние два года их посевные площади увеличились в 2,5 раза и впервые достигли 500 тысяч гектаров. В этом сезоне собрано около 600 тысяч тонн масличных, что позволило дополнительно произвести сельхозпродукции на 100 миллиардов тенге.

По словам Ахметжанова, государственная поддержка АПК остаётся значимой: в текущем году отрасли выделено более 250 миллиардов тенге. По программе льготного лизинга сельхозтоваропроизводители приобрели 1 600 единиц техники на сумму 62 миллиарда тенге. Устойчивая положительная динамика отмечается и в животноводстве — продолжается строительство и расширение молочно-товарных ферм, а также укрепление продовольственного пояса столицы.

Аким отметил, что усиливающаяся диверсификация сельхозпроизводства и расширение внешних рынков позволит дальнейшему росту экспорта и повышению эффективности аграрного сектора области.